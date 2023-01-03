Путин и Токаев обсудили взаимодействие по ряду направлений, включая ТЭК

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с Новым годом, "отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества", сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены также вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс", - говорится в сообщении.

В этой связи условлено о продолжении координации по линии правительств и профильных структур двух стран, отметили в пресс-службе.

Как говорится в сообщении, "президент Казахстана поблагодарил за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря 2022 года".