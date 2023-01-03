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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим

Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии РФ, и членам их семей.

Согласно тексту указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, "в случае гибели военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания полиции, проходивших военную службу в войсках национальной гвардии РФ, при выполнении задач по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности в охране госграницы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, при выполнении задач по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины с 30 сентября 2022 года, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных ими при выполнении задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях".

Кроме того, согласно указу, военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии РФ, выполняющим задачи и получившим увечье (ранение, травму, контузию) при их выполнении, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн. рублей.

"Военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии РФ, выполняющим задачи, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач за два дня; время непрерывного нахождения на излечении в медицинских организациях в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) при выполнении задач из расчета один месяц военной службы за два месяца", - говорится в указе.

Как отмечается в сообщении, "настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года".

Владимир Путин
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