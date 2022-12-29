Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин разрешил связанным с СВО военным и другим силовикам не декларировать доходы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом разрешил во время проведения специальной военной операции не публиковать сведения о доходах военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и ряда других категорий.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он снимает обязанность предоставлять сведения о собственных доходах, расходах и имуществе, и такую же информацию о своих детях и супругах с военнослужащих; сотрудников органов внутренних дел; лиц, проходящие службу в войсках Нацгвардии; сотрудников уголовно-исполнительной системы и СКР, принимающих участие в СВО или выполняющих связанные с нею задачи.

Такие сведения в период проведения СВО могут не предоставлять и лица, направленные для выполнения задач на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Освобождаются от необходимости публиковать декларации о доходах и указанные категории, которые принимали участие в СВО или планируют это сделать.

Кроме того, указанные категории в период проведения СВО могут не направлять предусмотренные российскими нормативными правовыми актами в области противодействия коррупции уведомления, заявления, обращения и другие материалы по вопросам, связанным с исполнением обязанностей.

Запрет на получение указанными в документе лицами вознаграждений не распространяется на подарки гуманитарного характера, отмечается в указе.

Кроме того, обязанности, запреты и ограничения, установленные законом о противодействии коррупции, не распространяются на мобилизованных граждан.

Граждане, которые обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе своих супругов, могут этого не делать, если их мужья или жены участвуют в СВО, являются мобилизованными или оказывают на основании контракта добровольное содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.

Сведения о доходах, расходах и имуществе в период проведения СВО могут не предоставлять и госслужащие, командированные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Путин СВО Росгвардия СКР ФСИН МВД ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин подписал указ об обязанности агрегаторов такси делиться данными с ФСБ

Президент подписал закон о регулировании работы классифайдов

Президент подписал закон о регулировании работы классифайдов

"Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города" и "Лед 3" получили поддержку Фонда кино

"Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города" и "Лед 3" получили поддержку Фонда кино

Президент подписал указ о выплатах в случае гибели командированных в новые регионы РФ

Путин подписал закон о наказании за осквернение Георгиевской ленты

Путин подписал закон о наказании за осквернение Георгиевской ленты

UnionPay ввела для россиян лимит на снятие наличных за рубежом

МС-21 с российскими двигателем и крылом получил одобрительные документы Росавиации

МС-21 с российскими двигателем и крылом получил одобрительные документы Росавиации

Лидеры РФ и КНР проведут переговоры в пятницу по видеоконференцсвязи

Лидеры РФ и КНР проведут переговоры в пятницу по видеоконференцсвязи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });