Путин разрешил связанным с СВО военным и другим силовикам не декларировать доходы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом разрешил во время проведения специальной военной операции не публиковать сведения о доходах военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и ряда других категорий.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он снимает обязанность предоставлять сведения о собственных доходах, расходах и имуществе, и такую же информацию о своих детях и супругах с военнослужащих; сотрудников органов внутренних дел; лиц, проходящие службу в войсках Нацгвардии; сотрудников уголовно-исполнительной системы и СКР, принимающих участие в СВО или выполняющих связанные с нею задачи.

Такие сведения в период проведения СВО могут не предоставлять и лица, направленные для выполнения задач на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Освобождаются от необходимости публиковать декларации о доходах и указанные категории, которые принимали участие в СВО или планируют это сделать.

Кроме того, указанные категории в период проведения СВО могут не направлять предусмотренные российскими нормативными правовыми актами в области противодействия коррупции уведомления, заявления, обращения и другие материалы по вопросам, связанным с исполнением обязанностей.

Запрет на получение указанными в документе лицами вознаграждений не распространяется на подарки гуманитарного характера, отмечается в указе.

Кроме того, обязанности, запреты и ограничения, установленные законом о противодействии коррупции, не распространяются на мобилизованных граждан.

Граждане, которые обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе своих супругов, могут этого не делать, если их мужья или жены участвуют в СВО, являются мобилизованными или оказывают на основании контракта добровольное содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.

Сведения о доходах, расходах и имуществе в период проведения СВО могут не предоставлять и госслужащие, командированные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.