Путин разрешил связанным с СВО военным и другим силовикам не декларировать доходы
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом разрешил во время проведения специальной военной операции не публиковать сведения о доходах военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и ряда других категорий.
Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Он снимает обязанность предоставлять сведения о собственных доходах, расходах и имуществе, и такую же информацию о своих детях и супругах с военнослужащих; сотрудников органов внутренних дел; лиц, проходящие службу в войсках Нацгвардии; сотрудников уголовно-исполнительной системы и СКР, принимающих участие в СВО или выполняющих связанные с нею задачи.
Такие сведения в период проведения СВО могут не предоставлять и лица, направленные для выполнения задач на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.
Освобождаются от необходимости публиковать декларации о доходах и указанные категории, которые принимали участие в СВО или планируют это сделать.
Кроме того, указанные категории в период проведения СВО могут не направлять предусмотренные российскими нормативными правовыми актами в области противодействия коррупции уведомления, заявления, обращения и другие материалы по вопросам, связанным с исполнением обязанностей.
Запрет на получение указанными в документе лицами вознаграждений не распространяется на подарки гуманитарного характера, отмечается в указе.
Кроме того, обязанности, запреты и ограничения, установленные законом о противодействии коррупции, не распространяются на мобилизованных граждан.
Граждане, которые обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе своих супругов, могут этого не делать, если их мужья или жены участвуют в СВО, являются мобилизованными или оказывают на основании контракта добровольное содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.
Сведения о доходах, расходах и имуществе в период проведения СВО могут не предоставлять и госслужащие, командированные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.