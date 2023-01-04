Система ПВО сработала по летающему объекту в виде шара над Ростовской областью

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Малоразмерный летающий объект в виде шара обнаружен в небе над Мясниковским районом Ростовской области, сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Василий Голубев в среду.

"Вчера около 22:00 работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие и отметил, что для обеспечения безопасности "задействованы все силы и средства".