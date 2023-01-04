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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:02

В РФ продлили на 2023 год упрощенный ввоз электронных устройств

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Правительство продлило до конца 2023 года упрощенный ввоз в Россию электронных устройств. Соответствующее постановление подписал в конце декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления", - отмечает пресс-служба правительства.

Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на устройства, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

Обычно для получения нотификации изготовитель должен обратиться в уполномоченную организацию - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Упрощенный порядок допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями.

Также, согласно упрощенному порядку, исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России. Основное условие – производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий.

Михаил Мишустин
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