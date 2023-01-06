Керченская паромная переправа временно остановлена из-за непогоды
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
Движение большегрузных автомобилей по Крымскому мосту ограничено после инцидента 8 октября. Водителям доступная паромная переправа или сухопутный маршрут через территорию новых регионов РФ.