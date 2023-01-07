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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:37

Работа Керченской паромной переправы восстановлена

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа возобновила работу в субботу после остановки из-за непогоды, сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым.

"По состоянию на 9:15 7 января 2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Работа переправы была приостановлена в пятницу вечером из-за непогоды.

Движение большегрузных автомобилей по Крымскому мосту ограничено после инцидента 8 октября. Водителям доступна паромная переправа или сухопутный маршрут через территорию новых регионов РФ.

Крым МЧС Керченская переправа
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