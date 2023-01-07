Путин в рождественском поздравлении отметил созидательный вклад РПЦ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым, отметил созидательный вклад РПЦ в единение общества и укрепление института семьи.

"Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте Кремля.

Путин отметил огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь, другие христианские конфессии России в единение общества, сохранение исторической памяти, воспитание молодежи, укрепление института семьи. "Церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции. Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения", - подчеркнул президент РФ.

Он пожелал православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего.