"Ростелеком" получит 521 млн рублей на подключение к интернету школ и избиркомов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минцифры заключило с ПАО "Ростелеком" контракт на сумму в 520,9 млн рублей на обеспечение доступом в интернет школ и избирательных комиссий в регионах, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Контакт был заключен 26 декабря 2022 года, срок его действия - до 31 декабря 2023 года.

В соответствии с контрактом оператор связи предоставит региональным организациям общего и среднего профессионального образования, избирательным комиссиям регионов и территориальным избирательным комиссиям услуги по предоставлению доступа в интернет, а также к государственным, муниципальным, иным информационным системам. Кроме того, должны быть предоставлены услуги по защите данных, а также по ограничению доступа к запрещенной информации. Контракт также предусматривает подключение названных организаций к интернету.

В октябре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что программа по обеспечению школ интернетом через Wi-Fi замораживается. По его словам, на от момент уже почти 9 тысяч школ получили доступ к интернету по Wi-Fi, и вопрос возобновления программы будет зависеть от практики использования.

Инфраструктура для подключения социально значимых объектов к интернету, куда входят школы и избирательные комиссии, создавалась в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Как сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, все социально значимые объекты, которых в России насчитывается около 76 тысяч, были подключены к сети.