Застрахованным по ОМС стали доступны новые сервисы на "Госуслугах"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в соответствии с планом перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид совместно с Минцифры России запустил на Едином портале государственных услуг новые сервисы для застрахованных по ОМС, сообщили "Интерфаксу" в фонде.

"Новые сервисы ОМС позволяют значительно упростить взаимодействие всех участников системы обязательного медицинского страхования. И самое важное, делает ближе и комфортнее систему ОМС для застрахованных, дает им возможность получить услуги без обращения в различные инстанции", - сказал председатель ФОМС Илья Баланин, его слова привели в пресс-службе фонда.

Теперь застрахованным в системе ОМС на Едином портале государственных услуг доступны: постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС; предоставление сведений о страховании застрахованного лица в системе ОМС; предоставление сведений о прикреплении застрахованного лица к медицинской организации.

Также на портале госуслуг будут доступны выбор или замена страховой медицинской организации; предоставление сведений об оказанных медицинских услугах; приостановление действия полиса ОМС; восстановление на учете застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования.

Воспользоваться новыми сервисами могут пользователи портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью. Также застрахованные должны дать согласие на получение обновленных данных от федерального фонда ОМС и актуализировать сведения о документах, удостоверяющих личность и СНИЛС.

Ранее всем застрахованным в системе ОМС, актуализировавшим свои данные на портале Госуслуг, стали доступны цифровые полисы обязательного медицинского страхования. Теперь для получения помощи в медорганизации достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет. При необходимости можно показать цифровой документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут передаваться автоматически из личного кабинета.