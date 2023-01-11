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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Встреча глав МИД РФ, Турции и Сирии может пройти в Москве в период с 14 по 16 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России, Турции и Сирии могут провести встречу в Москве в период с 14 по 16 января, передает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники.

По ее информации, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который в настоящее время находится в поездке по Африке и, как ожидается, вернется в Турцию 14 января, затем может отправиться в Москву, в период до 16 января.

Накануне в министерстве иностранных дел России "Интерфаксу" сообщили, что встреча глав МИД РФ, Турции и Сирии готовится, она пройдёт в Москве, но дата пока окончательно не определена.

В конце декабря в Москве прошли трехсторонние переговоры глав военных ведомств РФ, Турции и Сирии.

Россия Турция Сирия
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