Почти 200 грузовиков с продуктами стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Более 300 автомобилей и 410 пассажиров перевезли за минувшие сутки через Керченскую переправу два парома, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"С 17:45 10 января работа паромной переправы приостановлена по погодным условиям. На накопительной парковке в поселке Ильич утром 11 января в очереди находятся 197 автомобилей. В основном, это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте дежурят волонтеры, работает столовая, а также есть пункт обогрева.

Сообщается также, что всего с начала работы Керченской паромной переправы – с 9 октября 2022 года по 11 января 2023 года через пролив перевезли более 45 тыс. транспортных средств и 61 тыс. пассажиров.