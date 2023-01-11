В Кремле назвали "уткой" сообщения о якобы введенных ФСБ ограничениях на выезд

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали информационной "уткой" сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины о наличии приказа ФСБ России по введению ограничений на выезд россиян, пригодных к военной службе, за пределы страны.

"Это обычная информационная "утка", информационная диверсия, скажем так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя соответствующее сообщение СМИ.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки министерства обороны Украины распространили информацию о том, что с 9 января 2023 года ФСБ России поручила своим пограничным подразделениям обеспечить ограничение выезда за пределы территории РФ граждан, пригодных к военной службе.