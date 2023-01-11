Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

В Кремле назвали "уткой" сообщения о якобы введенных ФСБ ограничениях на выезд

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали информационной "уткой" сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины о наличии приказа ФСБ России по введению ограничений на выезд россиян, пригодных к военной службе, за пределы страны.

"Это обычная информационная "утка", информационная диверсия, скажем так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя соответствующее сообщение СМИ.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки министерства обороны Украины распространили информацию о том, что с 9 января 2023 года ФСБ России поручила своим пограничным подразделениям обеспечить ограничение выезда за пределы территории РФ граждан, пригодных к военной службе.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве заочно арестовал сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

В Минздраве назвали кратковременными перебои с лекарствами в аптеках

В Минздраве назвали кратковременными перебои с лекарствами в аптеках

Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" запустят к МКС 20 февраля

Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" запустят к МКС 20 февраля
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничения из-за волны COVID-19 в Китае

Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничения из-за волны COVID-19 в Китае
Пандемия коронавируса

Новый подвариант коронавируса "кракен" в России пока не обнаружен

Росздравнадзор сообщил о возможной задержке поставки ряда лекарств аптекам из-за спроса

Росздравнадзор сообщил о возможной задержке поставки ряда лекарств аптекам из-за спроса

С 2024 года в России могут разрешить строить деревянные пятиэтажки

Арест братьев Магомедовых

Суд обратил в доход государства акции группы FESCO по новому иску к братьям Магомедовым

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });