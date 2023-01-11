Минобрнауки предложило платить компенсации волонтерам, которые пострадали, помогая людям

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Волонтерам, участвующим в ликвидации чрезвычайных ситуаций и участвующим в поиске пропавших людей, предлагают установить выплаты в случае получения травмы или гибели в размере от 25 тыс. до 2 млн рублей.

Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минобрнауки РФ, опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

В документе говорится, что компенсация назначается добровольцу, получившему увечье. Или же членам семьи волонтера в случае его гибели или в случае смерти, наступившей вследствие ранения или заболевания, полученных при осуществлении волонтерской деятельности.

Так, волонтерам в случае получения ранения или заболевания, нанесшего тяжкий вред здоровью, предлагают выплачивать 50 тыс. рублей, нанесшего легкий вред здоровью - 25 тыс. рублей. Если волонтер получает инвалидность I группы - 500 тыс. рублей, II группы - 250 тыс. рублей, инвалиду III группы - 150 тыс. рублей.

В случае гибели волонтера его родственникам предлагается выплатить 2 млн рублей.

На компенсацию смогут претендовать волонтеры, пострадавшие или погибшие во время участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, а также оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам политических репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам.

Также на выплату смогут претендовать волонтеры, содействующие в оказании помощи гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и участвующих в поиске лиц, пропавших без вести, в том числе оказание помощи полиции и иным правоохранительным органам в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести.

На выплату не смогут претендовать граждане, попадающие под действие указа президента РФ о выплатах волонтерах, помогающим на новых территориях.

На выплаты смогут претендовать волонтеры, которые были направлены для помощи организациями, включенными в специальный перечень, который создается приказом Федерального агентства по делам молодежи и формируется по представлению Ассоциации волонтерских центров и других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере добровольчества.