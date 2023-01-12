Думский пул журналистов увеличился до 1050 человек

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пул журналистов в Госдуме увеличился до 1050, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. В 2022 году в пуле был аккредитован 1031 журналист.

"Несмотря на то, что год только-только начинается, количество аккредитованных журналистов выросло. На сегодняшний день 1050 человек аккредитовано журналистов в Госдуме, - сказал Володин. - Это самый большой пул в Российской Федерации среди всех органов государственной власти".

Спикер назвал журналиста "связующим звеном между парламентом и обществом".

13 января в Думе подвели итоги конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы. Ежегодный конкурс стартует в ноябре, участники представляют жюри подборки опубликованных статей, интервью, репортажей, сообщений, распечатки с лент информационных агентств, публикации в соцсетях с гиперлинками, флеш-карты с фотографиями и вышедшими в эфир теле- и радиосюжетами. Результаты объявляют 13 января, в День российской печати.