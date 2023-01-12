В Кремле не обладают информацией по поводу обнаружения тела британца в Соледаре

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией по поводу обнаружения в Соледаре тела одного из британцев, пропавших в данном районе, контактов с Лондоном на уровне Кремля на эту тему не ведется.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о том, что в районе Соледара обнаружено тело одного из двух пропавших в этом районе британцев, Песков сказал: "Нет, мы не обладаем этой информацией".

"Единственное, мы знаем, опять же из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании, которые, собственно, были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях, и, вроде бы, были найдены на поле боя документы. Но деталей мы не знаем", - подчеркнул Песков.

По его словам, "это зона, где продолжаются боевые действия, специальная военная операция, поэтому иногда затруднительно быстро получать какую-то информацию".

На вопрос, обращалась ли британская сторона к Москве за помощью, Песков сказал: "Нет, не обращалась".

На просьбу уточнить, готова ли Россия оказать содействие Лондону, Песков сказал: "Это зависит от обращения. И в чем может быть помощь? Смотря что может быть сформулировано британской стороной. Но мне не известно о каких-либо контактах. Я не знаю, может быть, по линии МИД были какие-то контакты. Мне об этом не известно".

"В любом случае, если будет какой-то запрос или просьба об оказании содействия (от Лондона - ИФ), конечно, они будут рассмотрены", - заключил пресс-секретарь президента.