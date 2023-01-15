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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:40

В ЛНР сообщили о гибели двух человек от обстрела в поселке Новопсков

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что утром с украинской стороны осуществлен обстрел населенного пункта Новопсков ракетой из РСЗО HIMARS.

"В результате обстрела погибли два мирных жителя 1981 и 1982 годов рождения", - говорится в сообщении СЦКК ЛНР в воскресенье.

Также сообщается, что разрушен жилой дом.

Новопсков ЛНР HIMARS ВСУ
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