В ЛНР сообщили о гибели двух человек от обстрела в поселке Новопсков

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что утром с украинской стороны осуществлен обстрел населенного пункта Новопсков ракетой из РСЗО HIMARS.

"В результате обстрела погибли два мирных жителя 1981 и 1982 годов рождения", - говорится в сообщении СЦКК ЛНР в воскресенье.

Также сообщается, что разрушен жилой дом.