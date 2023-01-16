КС определил, в каких случаях присвоение найденного телефона считается кражей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Присвоение найденной вещи, при котором усматривается признак нечестности, является кражей, указал Конституционный суд России. Об этом говорится в постановлении на сайте суда.

КС сделал такой вывод, изучив жалобы Альбины Галимьяновой из Башкирии и Виктора Пузрякова из Ульяновской области, которые ранее были признаны судами виновными в краже. Оба заявителя нашли чужие мобильные телефоны и, не пытаясь вернуть владельцам, присвоили. На обоих завели уголовные дела, и суды признали их виновными на основании того, что в ситуации, когда человек присваивает найденную вещь, сознавая права на нее ее владельца, есть признак нечестности.

Оба осужденных попросили КС проверить конституционность части 1 и пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ (кража). Суд пришел к выводу, что оспариваемые нормы отвечают принципам справедливости, равенства и правовой определенности, позволяют отграничить правомерное поведение от уголовно-противоправного и не противоречат Конституции.

В Гражданском кодексе закреплены основания приобретения права собственности на имущество, собственник которого не известен, что позволяет разграничить хищение и находку, напомнил КС. Если человек нашел чью-то вещь, но не заявил о находке и не стал искать владельца, это само по себе не образует признаков преступления, хотя и свидетельствует о гражданско-правовом нарушении.

"Если же лицо, обнаружившее найденную вещь, наряду с невыполнением указанных действий еще и прячет ее или уничтожает признаки, позволяющие индивидуализировать или найти владельца (вытаскивает сим-карту, снимает чехол телефона и т.д.), то такое поведение свидетельствует об умысле на хищение. Так внешне правомерная находка может перерасти в преступление и повлечь ответственность", - подчеркнул КС.

В связи с этим, указал суд, необходима оценка не только факта завладения найденным имуществом, но и последующего его обращения в свою пользу.