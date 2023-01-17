Минсельхоз держит на контроле производство модифицированных крахмалов в РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Производство модифицированных крахмалов для молочной промышленности находится на контроле Минсельхоза РФ, сообщает ведомство.

"Минсельхоз находится в постоянном контакте с производителями молочных продуктов, которые подтверждают, что в настоящее время работают стабильно и обеспечены всем необходимым", - говорится в пресс-релизе министерства.

Как сообщил во вторник "Коммерсантъ", производители йогуртов опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые используются в качестве загустителей. Поставки ингредиентов из ЕС остановились из-за санкций против РФ, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья. Пока такие проблемы удавалось решать, но за счет изменения рецептур и роста себестоимости, считают эксперты, на которых ссылается издание.

Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна ("Союзкрахмал") Олег Радин добавил, что в ряде регионов РФ планируется ввод новых мощностей для выпуска различных модифицированных крахмалов - до 45 тыс. тонн в год.

За 9 месяцев 2022 года производство йогуртов сократилось на 16% из-за снижения спроса, сообщает издание.

Как заявила журналистам старший вице-президент ООО "Виола" Наталия Добрынина, поставки крахмала, как и ряда других ингредиентов и упаковочных материалов, были остановлены в прошлом году в связи с санкциями. "Для продукции компании до 2022 года использовался ингредиент из европейских стран, однако на данный момент используется кукурузный крахмал российского производства. По своим свойствам и качественным характеристикам он полностью соответствует требованиям компании и не уступает ингредиентам, которые использовались ранее", - сказала она.

В то же время ведется подбор альтернативных поставщиков, что позволяет вовремя провести необходимые аудиты, провести тестирования и подобрать решения, которые обеспечивают бесперебойность производственных процессов и при этом не меняют вкус и качество продукции. В частности, подобрано несколько поставщиков из стран Азии.

По словам председателя совета директоров АПХ "Залесье" (одни из ведущих агрохолдингов Калининградской области) Андрея Романова, предприятия холдинга обеспечены крахмалом для производства йогуртов на несколько месяцев вперед, производственный процесс идет бесперебойно.

"Одновременно ищем альтернативных поставщиков в России и в дружественных странах, заказываем и тестируем образцы. Предложений на рынке достаточно, рассчитываем подобрать подходящие решения в течение двух месяцев. Соответственно, мы не ожидаем никаких проблем с выпуском нашей продукции и планируем расширять производство в этом году", - сказал он.

Компания "Эфко", которая использует крахмал только для густых растительных йогуртов, имеет его запас более чем на полгода, сообщил директор брендового дивизиона Евгений Шулепов. "Найдена замена европейскому крахмалу - на отечественном рынке и в Китае. Сейчас производство идет в штатном режиме", - сказал он.