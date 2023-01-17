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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Володин назвал приоритеты работы Госдумы в начавшейся сессии

Поддержку участников СВО и их семей спикер назвал постоянным приоритетом для депутатов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию, перечислил приоритеты работы депутатов в ближайшее время, а также сообщил о встрече с президентом Владимиром Путиным.

Военная операция на Украине

"Сегодня перед началом пленарного заседания состоялся разговор с президентом, рассказал о планах Госдумы на предстоящую сессию. Владимир Владимирович попросил передать депутатам наилучшие пожелания успешной работы, эффективности в интересах наших граждан и страны", - сказал он.

По словам спикера, "сессия будет насыщенная, в законотворческом портфеле находятся 1365 законопроектов".

"Наши приоритеты: обеспечение безопасности, развитие экономики, повышение качества жизни людей. Сегодня, несмотря на вызовы и проблемы, мы должны делать все для достижения национальных целей развития", - сказал Володин.

Он напомнил, что для решения проблем президент поставил шесть задач: "Первое - снижение бедности, рост реальных зарплат, увеличение МРОТ. Второе - обеспечение финансового суверенитета. Третье - опережающее развитие инфраструктуры. Четвертое - укрепление технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности. Пятое - поддержка матерей и семей с детьми. Шестое - вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень".

Отметив, что "за новогодние выходные депутаты под руководством Александра Дмитриевича Жукова подготовили конкретные предложения", Володин предложил организовать работу с учетом приоритетов.

Он также проинформировал, что "в преддверии нового года состоялся разговор с нашими солдатами и офицерами, десантниками, участниками СВО". "Они рассчитывают на нас, это ко многому обязывает депутатов. Надо сделать все для наших защитников, их семей, это должно быть постоянным приоритетом Госдумы", - подчеркнул Володин.

Госдума Вячеслав Володин Владимир Путин Александр Жуков СВО
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