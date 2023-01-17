Песков не стал комментировать заявление об отставке советника офиса президента Украины

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление об отставке Алексея Арестовича - советника офиса президента Украины Владимира Зеленского, призвав заниматься внутренними делами страны.

"Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения и отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение Арестовича подать заявление об отставке.

По сообщениям СМИ, Арестович подал в отставку в связи со сделанным им заявлением о том, что причиной гибели людей в жилом доме в Днепропетровске стала работа украинской системы ПВО. Между тем, как утверждает официальный Киев, удар был нанесен российской ракетой.

Комментируя в понедельник события в Днепропетровске, Песков заявил, что российские войска не бьют по жилой и социальной инфраструктуре. "Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты и противовоздушной обороны", - сказал он.