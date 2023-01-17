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Реестр производителей органической продукции в РФ увеличился до 159 компаний

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Реестр производителей органической продукции в РФ, который ведет Минсельхоз, к настоящему времени насчитывает 159 компаний. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального органического союза со ссылкой на его главу Надежду Степкину.

На конец октября прошлого года их было 136.

"Общий объем рынка органической продукции в России составляет 27,6 млрд рублей, - сказала она. - При этом очень важен тщательный контроль за соблюдением законодательных требований к органическому производству, работе ритейла и прохождению сертификации". Для компаний, которые хотят работать на органическом рынке ФГБУ "Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" подготовило просветительский ролик.

Как сообщили "Интерфаксу" в союзе, в декабре 2022 года и начале января в реестре больше всего появилось производителей из Сибири (Томская область, Новосибирск). Стабильный рост компаний, работающих в секторе органики, показывает Воронежская область.

"Среди новичков также компании из Приморья, Ивановской, Тамбовской и Орловской областей, Татарстана, - сказали в союзе. - Большая часть производителей - новые компании, но есть среди них и те, кто расширил ассортимент и освоил совершенно новые направления". Так, ГК "Аривера" раньше занималась в основном зерновыми культурами, теперь компания получила сертификат на выращивание органических земляники, жимолости, смородины, малины и корня женьшеня. ООО "Органик эраунд" (Ставропольский край) расширило ассортимент за счет сливового и ягодного пюре, в ближайших планах - производство органической пастилы. ООО "Агриволга" (Ярославская область) начало производить органическое козье молоко и козьи сыры.

В союзе также сообщили, что в южных регионах стали появляться производители органического винограда. "Если раньше у нас было большое количество производителей крепкого органического алкоголя, в основном водки, то появление органического винограда внушает надежду на развитие рынка отечественного органического вина", - сказали в союзе.

Росту числа производителей органической продукции способствует и увеличение числа организаций-сертификаторов. В конце прошлого года в работу активно включились специалисты сертификационного центра "Тест-Татарстан", сообщили в союзе.

Минсельхоз Национальный органический союз
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