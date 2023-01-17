В Госдуме сообщили, что Володин является полковником запаса

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Госдуме в продолжение темы о наличии военно-учетных специальностей у депутатов сообщили, что председатель палаты Вячеслав Володин имеет звание полковника запаса.

"Много вопросов сегодня звучит в отношении наличия военно-учетной специальности и службы в вооруженных силах депутатов Государственной Думы", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Госдумы во вторник.

Согласно сообщению, спикер нижней палаты Володин в 1986 году окончил факультет организации и технологии ремонта машин Саратовского института механизации сельского хозяйства им. М.И.Калинина (СИМСХ) по специальности инженер-механик.

"С третьего курса проходил обучение на военной кафедре института. Летом 1985 года, после четвертого курса, прошёл военные сборы на базе Ульяновского гвардейского высшего танкового командного дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды училища им. В.И.Ленина (УГВТКУ). Принял присягу. По окончании института присвоено первое военное офицерское звание - лейтенант", - информирует телеграм-канал Госдумы.

Там же отмечается, что на протяжении последующего времени Володин, как офицер запаса, проходил обучение на курсах при военном университете и на сегодняшний день является полковником запаса.

Володин во вторник на заседании Госдумы сообщил, что считает обязательным наличие у госслужащих, депутатов, работников прокуратуры и судебной системы опыта службы в Вооруженных силах РФ и военно-учетной специальности.

"Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры - в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах", - сказал спикер.