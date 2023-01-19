Минобороны реагирует на обращения о несоответствии военно-учетных специальностей задачам в зоне СВО

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вопросы несоответствия военно-учетных специальностей (ВУС) ставящимся в зоне специальной военной операции (СВО) задачам решаются при помощи Минобороны, сообщила замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, вице-спикер Госдумы, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

"Мы с коллегами из рабочей группы обратились в Минобороны. Там оперативно отреагировали - вопросы по несоответствию ВУСа задачам в зоне СВО в подразделениях, по которым были обращения, решены. Проблема, очевидно, ещё не исчерпана, но определенные результаты уже есть", - процитировали Кузнецову в пресс-службе партии в четверг.

Она сообщила, что обращения о несоответствии специальности, по которой мобилизованных готовят в учебке, задачам, которые им ставят по прибытии в зону СВО, поступают от мобилизованных и их родственников. Также проблему несоответствия военно-учетных специальностей поднимают военкоры.

Речь в ряде случаев идёт об артиллеристах и танкистах, перед которыми по прибытии в зону СВО ставят другие задачи, пояснила Кузнецова.

"Мы понимаем, что причины могут быть разные, в том числе и изменяющаяся военная обстановка. Но проблема такая есть. И со всеми случаями надо разбираться", - сказала она.

Парламентская координационная группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента РФ, ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.