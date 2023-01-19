Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

Минобороны реагирует на обращения о несоответствии военно-учетных специальностей задачам в зоне СВО

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вопросы несоответствия военно-учетных специальностей (ВУС) ставящимся в зоне специальной военной операции (СВО) задачам решаются при помощи Минобороны, сообщила замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, вице-спикер Госдумы, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

"Мы с коллегами из рабочей группы обратились в Минобороны. Там оперативно отреагировали - вопросы по несоответствию ВУСа задачам в зоне СВО в подразделениях, по которым были обращения, решены. Проблема, очевидно, ещё не исчерпана, но определенные результаты уже есть", - процитировали Кузнецову в пресс-службе партии в четверг.

В РоссииВ Госдуме сообщили, что Володин является полковником запасаЧитать подробнее

Она сообщила, что обращения о несоответствии специальности, по которой мобилизованных готовят в учебке, задачам, которые им ставят по прибытии в зону СВО, поступают от мобилизованных и их родственников. Также проблему несоответствия военно-учетных специальностей поднимают военкоры.

Речь в ряде случаев идёт об артиллеристах и танкистах, перед которыми по прибытии в зону СВО ставят другие задачи, пояснила Кузнецова.

"Мы понимаем, что причины могут быть разные, в том числе и изменяющаяся военная обстановка. Но проблема такая есть. И со всеми случаями надо разбираться", - сказала она.

Парламентская координационная группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента РФ, ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывшие участники СВО получат возможность преподавать курс начальной военной подготовки

ФСБ возбудила против гражданина США дело о шпионаже

Что произошло за день: среда, 18 января

Утвержден стандарт услуг "Все включено" и "Ультра все включено" в отелях России

Глава СПЧ попросил проверить обоснованность содержания в СИЗО журналистки Баязитовой

Глава СПЧ попросил проверить обоснованность содержания в СИЗО журналистки Баязитовой

МАК сообщил, что Сторчевой приступил к исполнению обязанностей главы комитета

Военная операция на Украине

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин пообещал вскоре решить вопрос об отсрочке призыва на срочную службу работников ОПК

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам
Военная операция на Украине

Путин назвал целью СВО прекращение боевых действий, которые идут в Донбассе с 2014 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });