Пассажирские поезда задержаны из-за схода вагонов на Транссибе в Приамурье

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На Транссибе из-за схода с рельсов 22 грузовых вагонов в Сковородинском районе Амурской области задержаны два пассажирских поезда, сообщает Забайкальская железная дорога.

Это поезд №326 Нерюнгри - Хабаровск и поезд №1 сообщением Владивосток - Москва. Также ожидается задержка пассажирских поездов №2 Москва - Владивосток и №325 Хабаровск - Нерюнгри.

Авария произошла в 1:38 по московскому времени на перегоне Джиктанда - Талдан. Движение по перегону приостановлено. Никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет, заверили в ЗабЖД. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Магдагачи. Причины схода устанавливаются.

Железнодорожники заверили, что в вагонах задержанных поездов поддерживают нормальную температуру, а пассажиров обеспечат дополнительным питанием.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК), сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СКР.

Свою проверку обстоятельств аварии проводит и транспортная прокуратура.