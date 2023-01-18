Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Пассажирские поезда задержаны из-за схода вагонов на Транссибе в Приамурье

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На Транссибе из-за схода с рельсов 22 грузовых вагонов в Сковородинском районе Амурской области задержаны два пассажирских поезда, сообщает Забайкальская железная дорога.

Это поезд №326 Нерюнгри - Хабаровск и поезд №1 сообщением Владивосток - Москва. Также ожидается задержка пассажирских поездов №2 Москва - Владивосток и №325 Хабаровск - Нерюнгри.

Авария произошла в 1:38 по московскому времени на перегоне Джиктанда - Талдан. Движение по перегону приостановлено. Никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет, заверили в ЗабЖД. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Магдагачи. Причины схода устанавливаются.

Железнодорожники заверили, что в вагонах задержанных поездов поддерживают нормальную температуру, а пассажиров обеспечат дополнительным питанием.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК), сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СКР.

Свою проверку обстоятельств аварии проводит и транспортная прокуратура.

ЗабЖД Амурская область Джиктанда Талдан СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Восстановлена работа Керченской паромной переправы

У православных наступил крещенский сочельник

У православных наступил крещенский сочельник

Что произошло за день: вторник, 17 января

Вильфанд назвал в целом благоприятной ситуацию на озимых полях РФ

Вильфанд назвал в целом благоприятной ситуацию на озимых полях РФ

Турчак отметил необходимость создания условий для возвращения уехавших россиян

Путин внес в Думу проект о прекращении действия в отношении РФ договоров Совета Европы

Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование Северного Ледовитого океана

Кассационный суд оставил в силе приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

В РСТ опасаются, что инструкторы-проводники не успеют пройти аттестацию до июля

Компании РФ смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев

Компании РФ смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });