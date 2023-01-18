В Думу внесен проект закона об усилении антитеррористической защиты объектов ТЭК

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Законопроект об увеличении штрафов за несоблюдение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК внесен в Госдуму.

Соответствующий проект закона (279585-8) размещен в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Так, согласно проекту закона, нарушение безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, отнесенных к низкой категории опасности, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Если же будет нарушена безопасность таких объектов средней категории опасности, то штраф предлагается взимать с граждан в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; с должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от 200 тысяч до 600 тысяч рублей.

Нарушение безопасности объектов ТЭК высокой категории опасности, согласно проекту закона, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет; на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Закон после принятия вступит в силу с 1 июня 2023 года, говорится в документе.

Соавтор проекта закона, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что "ситуация с защищенностью объектов ТЭК оставляет желать лучшего". "По данным Росгвардии, только 34,2% объектов полностью соответствуют обязательным требованиям безопасности", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

По его мнению, "без ужесточения ответственности - порядка не навести, в сегодняшних условиях - это особенно актуально".