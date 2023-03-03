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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Комитет Думы выступил против роста штрафов за плохую антитеррористическую защиту объектов ТЭК

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике выступил против инициативы коллег из правоохранительных комитетов нижней палаты об увеличении штрафов для компаний ТЭК до 1 млн рублей за несоблюдение требований по антитеррористической защищенности, считает, что это приведет к дестабилизации отрасли.

Поправки в КоАП о существенном увеличении взысканий для компаний за нарушение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса были внесены в парламент в январе (№179585-8). Среди авторов - глава комитета парламента по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

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Сейчас размер административных штрафов для компаний за нарушения безопасности на объектах ТЭК низкой категории опасности составляет от 50 до 100 тыс. руб., а для объектов средней или высокой категории - от 100 до 300 тыс. руб. Внесенный законопроект предлагал увеличить штрафы за нарушения, выявленные на объектах, отнесенных к низкой категории опасности, в два раза и установить их в диапазоне от 100 до 200 тыс. руб.; для объектов средней категории - от 200 до 600 тыс. руб.; для высокой категории - в диапазоне от 600 тыс. до 1 млн руб.

"В пояснительной записке к законопроекту не приведено финансово-экономическое обоснование для установления столь высоких штрафов, что является обязательным при подготовке подобных законопроектов", - говорится в заключении комитета Госдумы по энергетике на законопроект.

Комитет по энергетике приводит данные, согласно которым количество объектов ТЭК, состояние безопасности которых соответствует установленным требованиям, неуклонно растет - с 8,3% в 2017 г. до 37,2% в 2022 г. (увеличение в 4,5 раза), а количество выявленных нарушений требований антитеррористической защищенности имеет тенденцию к снижению - с 27 тыс. 670 случаев в 2017 г. до 25 тыс. 872 случаев в 2021 г.

Аналогичные данные приводят в своей пояснительной записке авторы законопроекта, только доля объектов ТЭК, соответствующих обязательным требованиям, у них составила не 37,2%, а 34,2% (то есть рост в 4,1 раза), но по их мнению приведенные данные свидетельствуют о необходимости увеличения штрафов.

"В подтверждение необходимости дальнейшего ужесточения административной ответственности должны быть представлены веские обоснования, в том числе статистические данные, свидетельствующие об устойчивой тенденции увеличения роста числа совершаемых административных правонарушений, несмотря на активное применение действующих мер административного наказания", - говорится в заключении комитета по энергетике.

По мнению его членов, проектируемые нормы приведут к неблагоприятным последствиям для организаций ТЭК: ухудшению их финансового положения, снижению объема денежных средств, используемых на проведение плановых ремонтных работ, росту дебиторской задолженности. "В результате сформируются дополнительные предпосылки по дестабилизации условий ведения операционной деятельности организациями ТЭК", - считают в комитете.

"Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов ТЭК не может обеспечиваться только путем увеличения ответственности за нарушение обязательных требований по обеспечению безопасности объектов ТЭК", - говорится в заключении. На основании вышеизложенного комитет концептуально не поддерживает проект федерального закона, рекомендует отложить его рассмотрение в первом чтении и вернуться к рассмотрению после актуализации и переработки требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ТЭК, с учетом практики их правоприменения и внедрения непосредственно на объектах.

Планировалось, что закон вступит в силу с 1 июня 2023 г.

Ранее один из соавторов законопроекта, Хинштейн, в своем телеграм-канале отмечал, что ситуация с защищённостью объектов ТЭК оставляет желать лучшего: "По данным Росгвардии, только 34,2% объектов полностью соответствуют обязательным требованиям безопасности".

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в связи с незначительными санкциями, установленными статьей 20.30 КоАП РФ, сложилась ситуация, при которой субъектам ТЭК выгоднее оплачивать административные штрафы, чем финансировать мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности своих объектов.

Документ включен в порядок работы Госдумы для рассмотрения в первом чтении в марте. Профильный комитет по законодательству еще не вынес своё заключение по нему.

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