Выручка от продаж российского промышленного ПО оценена в 190 млрд рублей до 2025 года

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В правительстве рассчитывают, что доходы от реализации отечественного промышленного программного обеспечения (ПО) вырастут до 190 млрд рублей до 2025 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге о результатах выполнения нацпрограммы "Цифровая экономика" в 2022 году.

"Выручка от реализации лицензий, подписок на использование и аренду российского промышленного ПО (увеличится - ИФ) до 190 млрд рублей - мы планируем, что до 2025 года такой рост мы увидим", - сказал он.

В декабре правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила дорожные карты "Новое индустриальное программное обеспечение" и "Новое общесистемное программное обеспечение", направленные на импортозамещение IT-решений в рамках работы индустриальных центров компетенций (ИЦК, формируют заказ на разработку отечественных решений в соответствии с потребностями различных секторов экономики) и центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО.

Замглавы Минцифры Максим Паршин уточнил, что реализация проектов продлится до 2025 года, а над некоторыми предстоит работа до 2027 года.