В правительстве задумались о субсидировании затрат предприятий на внедрение российского ПО

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу по согласованию с Минцифры подготовить предложения по предоставлению субсидий российским предприятиям и организациям на возмещение части затрат на внедрение отечественного ПО, разработанного в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК).

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе вице-премьера.

ИЦК, созданные летом 2022 года, объединяют представителей разных отраслей, которым необходимо заместить зарубежный софт. Они формируют заказ на разработку отечественных ИТ-решений в соответствии с потребностями различных секторов экономики.

"Мы не можем зависеть от иностранных ИТ-решений к 2024 или 2025 году. Это конкретный КПЭ, под него нужна конкретная программа поддержки, чтобы все предприятия дружно перешли на этот стандарт. Необходимо совершенствовать методики управления качеством, чтобы наша продукция не уступала иностранным аналогам", - сказал Чернышенко на совещании в Ульяновске, посвященного результатам деятельности ИЦК.

В 2022 году на базе 32 индустриальных центров компетенций (ИЦК) был проведен анализ потребностей ключевых промышленных предприятий в специализированном ПО. К этой работе было подключено больше 300 российских организаций и предприятий, представляющих 15 отраслевых сегментов.

По итогам работы сформирован ИТ-ландшафт потребностей в замещении зарубежного индустриального ПО. Он включает 365 потребностей в отраслевых решениях, по которым компании подтвердили критическую зависимость от зарубежных решений. Почти для 80% зарубежного ПО, востребованного в промышленности, есть российские аналоги, по трети позиций представлено два и больше российских решений, не менее половины всех представленных на рынке российских решений имеют средний и выше уровень зрелости.