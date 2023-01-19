Что произошло за день: четверг, 19 января

ВТБ в Telegram, Медведев о ядерной войне и споры об имуществе уехавших из России

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВТБ запускает в Telegram альтернативу приложению онлайн-банка. На данном этапе можно проверить баланс карт и счетов в ВТБ, перевести деньги через СБП и пополнить счет мобильного телефона.

- Дмитрий Медведев предупредил, что проигрыш РФ на Украине может спровоцировать ядерную войну. В Кремле заверили, что слова замглавы Совбеза РФ не означают, что в России намерены изменить оборонную доктрину.

- ЦБ РФ объяснил ослабление рубля снижением продаж валюты экспортерами. Банк России отметил рост проинфляционных рисков со стороны ослабления рубля.

- Внешний долг России за 2022 год снизился на $100,4 млрд, до $381,8 млрд. Международные резервы РФ с 6 по 13 января выросли на $10 млрд и составили на 13 января $592 млрд.

- В Думе предложили направить имущество уехавших из РФ на решение жилищного вопроса сирот. Такую инициативу озвучила заместитель председателя ГД Анна Кузнецова. Сенатор Андрей Клишас напомнил, что лишить имущества уехавших россиян без изменений в УК невозможно, так как выезд из страны сам по себе не является преступлением.

- Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась. Глава ведомства ранее выступал против блокировки видеохостинга в РФ. Накануне вновь появились рассуждения о том, что YouTube будет недоступен в стране.

- Умер режиссер Николай Досталь. Создателю картин "Облако-рай", "Раскол", "До свидания, мальчики" было 76 лет.