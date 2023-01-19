Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

Что произошло за день: четверг, 19 января

ВТБ в Telegram, Медведев о ядерной войне и споры об имуществе уехавших из России

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВТБ запускает в Telegram альтернативу приложению онлайн-банка. На данном этапе можно проверить баланс карт и счетов в ВТБ, перевести деньги через СБП и пополнить счет мобильного телефона.

- Дмитрий Медведев предупредил, что проигрыш РФ на Украине может спровоцировать ядерную войну. В Кремле заверили, что слова замглавы Совбеза РФ не означают, что в России намерены изменить оборонную доктрину.

- ЦБ РФ объяснил ослабление рубля снижением продаж валюты экспортерами. Банк России отметил рост проинфляционных рисков со стороны ослабления рубля.

- Внешний долг России за 2022 год снизился на $100,4 млрд, до $381,8 млрд. Международные резервы РФ с 6 по 13 января выросли на $10 млрд и составили на 13 января $592 млрд.

- В Думе предложили направить имущество уехавших из РФ на решение жилищного вопроса сирот. Такую инициативу озвучила заместитель председателя ГД Анна Кузнецова. Сенатор Андрей Клишас напомнил, что лишить имущества уехавших россиян без изменений в УК невозможно, так как выезд из страны сам по себе не является преступлением.

- Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась. Глава ведомства ранее выступал против блокировки видеохостинга в РФ. Накануне вновь появились рассуждения о том, что YouTube будет недоступен в стране.

- Умер режиссер Николай Досталь. Создателю картин "Облако-рай", "Раскол", "До свидания, мальчики" было 76 лет.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минюст займется государственным контролем за деятельностью иноагентов

Минюст займется государственным контролем за деятельностью иноагентов

ФАС готова на мировую с металлургами с учетом ухудшения их финансового положения

Военная операция на Украине

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва

Банк России отметил рост проинфляционных рисков со стороны ослабления рубля

РФ пока не завершила оценку целостности инфраструктуры "Северных потоков" после диверсий

РФ пока не завершила оценку целостности инфраструктуры "Северных потоков" после диверсий

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Для членов "банды амазонок" запросили сроки вплоть до пожизненного по новым эпизодам

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Песков сказал, что заявление Медведева не означает изменение ядерной доктрины РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });