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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минцифры не изменило свою позицию относительно блокировки YouTube, сказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

"Позиция министерства по этому вопросу не изменилась", - сказал он.

В среду в соцсетях появились рассуждения о возможной скорой блокировке видеохостинга в России.

В мае 2022 года Шадаев выступал против блокировки YouTube и говорил о необходимости конкуренции в том числе для развития российского аналогичного сервиса.

Информация о возможной блокировке YouTube особенно часто стала появляться в 2022 году после того, как из-за санкций и начала СВО сервис удалил аккаунты российских официальных СМИ РФ и другие общественно значимые ресурсы.

Весной 2022 года Роскомнадзор критиковал YouTube за блокировку каналов российских СМИ и госорганов, а также в распространении фейков и участии в информационной кампании против России, но отрицал, что пытается блокировать эту платформу или хотя бы замедлить ее работу.

Минцифры Максут Шадаев YouTube Роскомнадзор
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