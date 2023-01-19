Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минцифры не изменило свою позицию относительно блокировки YouTube, сказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

"Позиция министерства по этому вопросу не изменилась", - сказал он.

В среду в соцсетях появились рассуждения о возможной скорой блокировке видеохостинга в России.

В мае 2022 года Шадаев выступал против блокировки YouTube и говорил о необходимости конкуренции в том числе для развития российского аналогичного сервиса.

Информация о возможной блокировке YouTube особенно часто стала появляться в 2022 году после того, как из-за санкций и начала СВО сервис удалил аккаунты российских официальных СМИ РФ и другие общественно значимые ресурсы.

Весной 2022 года Роскомнадзор критиковал YouTube за блокировку каналов российских СМИ и госорганов, а также в распространении фейков и участии в информационной кампании против России, но отрицал, что пытается блокировать эту платформу или хотя бы замедлить ее работу.