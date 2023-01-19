Международные резервы РФ с 6 по 13 января выросли на $10 млрд

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 13 января составили $592 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 6 января международные резервы равнялись $582 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $10 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.