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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

"Росатом" начал строительство в Обнинске завода радиофармпрепаратов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - "Росатом" начал строительство завода по производству изотопной продукции медицинского назначения в Обнинске (Калужская область), сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии закладки фундамента предприятия.

Объем инвестиций в строительство составит более 9 млрд рублей. Предприятие, на котором будет 21 линия, планируется ввести к 2025 году.

На заводе будут выпускаться радиоактивные препараты для диагностики и терапии различных заболеваний, в том числе для лечения неоперабельной формы рака, как наиболее востребованные продукты на основе изотопов йода-131, самария-153, молибдена-99, так и перспективные активные радиофармацевтические субстанции и радиофармацевтические лекарственные препараты на основе лютеция-177, актиния-225, радия-223 и других изотопов.

Завод полностью обеспечит российские потребности в радиофармпрепаратах. Продукцию планируется поставлять и на экспорт.

"То, что мы планируем вместе с коллегами здесь построить, должно вывести нас в высшую лигу. Мы ориентируемся на лучшие образцы. По нашему устойчивому желанию, мы через создание этого производства должны оказаться в группе лидеров стран по производству таких препаратов. Коллеги мне подсказывают, что завод будет крупнейшим в Европе, но что нам Европа? Мы уже должны стремиться к миру", - заявил на пресс-подходе заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростатом" создаст в Обнинске Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Парк атомных и медицинских технологий". Портфель инвестиций на 2020-2026 годы оценивался в 18 млрд рублей. В числе значимых проектов – строительство завода по производству радиофармпрепаратов медицинского назначения по стандарту GMP, создание центра ядерной науки и технологий, строительство многофункционального центра обработки и стерилизации медицинских изделий, модификации материалов, ионизирующей обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Основой ИНТЦ станет сеть расположенных в Обнинске производственных и научно-исследовательских центров, включая Физико-энергетический институт им А.И. Лейпунского, МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, ГНЦ РФ Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова и других.

Сообщалось также, что ГК "Росатом" планирует в 2024 году запустить завод по производству радиофармацевтических препаратов на площадке НИФХИ им. Л.Я. Карпова.

Росатом Обнинск
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