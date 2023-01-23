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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:14

В МИД напомнили о непредсказуемости последствий поставок вооружений Украине

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Любые вооружения, поставленные США на Украину, будут "перемолоты", последствия таких поставок могут быть непредсказуемыми, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

Его попросили прокомментировать сообщения о том ,что США могут поставить Украине дальнобойные вооружения "для ударов по Крыму".

"Неоднократно с нашей стороны говорилось, что эскалация - опаснейший путь и последствия могут быть непредсказуемыми. Наши сигналы не воспринимаются, противники России продолжают повышать ставки", - сказал замминистра.

"Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая из разных источников, будет буквально перемолота", - добавил он.

По словам Рябкова, заявления о возможности таких поставок - элемент гибридной войны США и их союзников против России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 января 2023 годаВоенная операция на Украине
МИД США Украина Сергей Рябков
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