Росгвардия сообщила об уничтожении в зоне СВО трех ангаров с техникой ВСУ за неделю

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Артиллерия Росгвардии за неделю уничтожила три ангара с военной техникой, два опорных и семь наблюдательных пунктов украинских военных, сообщили в ведомстве.

Отмеча, что при артиллерийской поддержке Росгвардии проведено более 50 разведывательных и 100 специальных мероприятий.

"В ходе адресных и разведывательно-поисковых мероприятий на территории Херсонской и Запорожской областей выявили 15 подозреваемых в пособничестве ВСУ",- сообщили в Росгвардии.

Также, по данным ведомства, из незаконного оборота изъято огнестрельное оружие, гранатомёты и выстрелы к ним, переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, ручные гранаты, патроны различного калибра, элементы для изготовления взрывных устройств.