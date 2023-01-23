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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Почти половину безработных в РФ составляют женщины

Почти половину безработных в РФ составляют женщины
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Женщины в России составляют около 50% безработных, сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Если взять нашу экономику, 49,4%, во всяком случае такая цифра зафиксирована в национальной стратегии, составляет сегодня женская безработица", - сказала Останина на "круглом столе" комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на тему "Законодательное обеспечение Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы и предложения в план мероприятий по ее реализации".

По ее словам, поиск женщинами работы занимает гораздо больше времени, чем у мужчин, - примерно семь месяцев.

В презентации, которую продемонстрировала Останина, указывается, что в России в настоящее время проживает 77,9 млн женщин - более половины населения страны. Ожидаемая продолжительность жизни составляет 78,2 года.

Кроме того, в презентации сообщается, что 82,4% - это доля женщин среди занятых в области образования, 79,8% - в области здравоохранения и социальных услуг.

В свою очередь первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина отметила, что женщины составляют почти половину всех занятых в российской экономике, но по уровню зарплаты все еще отстают от мужчин: разрыв в заработной плате сокращается, но по-прежнему остаётся на высоком уровне - почти 28%.

По ее словам, за прошедшие пять лет были расширены категории женщин, для которых организуются профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. "Если изначально это были только женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет, то сегодня это все женщины, которые имеют детей дошкольного возраста, и не состоят в трудовых отношениях", - отметила Баталина.

Также был существенно сокращен перечень работ, на которых в настоящее время ограничен труд женщин. Эти ограничения были снижены с 456 позиций до 100 позиций, сообщила Баталина.

Она добавила, что уровень занятости женщин в возрасте от 20 до 49 лет, имеющих детей в возрасте до шести лет, увеличился до 67,8%.

При этом сохраняются барьеры женской занятости, когда женщины не получают достаточного продвижения, хотя владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами. В связи с этим активно внедряются программы женского лидерства, отметила Баталина.

Госдума Нина Останина
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