Володин призвал к объединению парламентариев всех стран для защиты суверенитета

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В ключевых вопросах касательно защиты суверенитета стран и свободы выбора народа парламентарии России и Ирана находят понимание, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

"Мы выступаем против гегемонии и считаем правильным объединить парламентариев всех стран для того, чтобы мы сделали все возможное для защиты суверенитета каждой страны, с тем, чтобы каждый народ свободно мог выбирать для себя свою власть, свободно для себя определять будущее. И эти вопросы для нас являются базовыми, и мы в них находим понимание у наших иранских коллег", - сказал Володин в понедельник по итогам заседания комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана.

По его словам, Россия "выступает за справедливое мироустройство, за многополярный мир". "Это очень важно и для других государств, если только они думают о своих народах", - заявил Володин.

"Только суверенное государство может обеспечить развитие человека на основе своей культуры, истории, языка, уважая его традиции и вероисповедание. Страна, потерявшая свой суверенитет, не сможет это сделать, граждане этой страны будут обречены исповедовать религию, культуру, традиции, учить историю той страны, которая их поработила", - считает он.