Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Что произошло за день: понедельник, 23 января

Новая волна дипломатического противостояния, изменения в руководстве РАНХиГС и неприкосновенный Гурбангулы Бердымухамедов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- РФ решила понизить уровень дипотношений с Эстонией в качестве ответной меры. В Таллине заявили, что не отступают от принципа паритета и посол РФ должен будет покинуть Эстонию 7 февраля. Латвия решила из солидарности снизить уровень дипломатического представительства в РФ и отозвать посла.

- Некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать, заявил Дмитрий Песков. Призыв граждан на военную службу в рамках указа о частичной мобилизации прекращен, но другие положения документа продолжают действовать.

- Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний. Взносы за второй квартал 2022 года можно будет уплатить до 28 мая 2024 года некоторым предприятиям в здравоохранении, сферах науки, культуры, cпорта, производства пищевых продуктов и в других важных областях.

- Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС. И.о. руководителя академии назначен проректор учреждения Алексей Комиссаров.

- ФСБ предотвратила теракт в СКФО, готовившийся по заданию спецслужб Украины. Задержан гражданин РФ.

- Стартовый комплекс для "Союзов" на Куру могут перестроить под европейские ракеты, сообщил директор по космическим полетам Европейского космического агентства. В свою очередь гендиректор агентства предупредил, что Европа может остаться без ракеты-носителя из-за прекращенного сотрудничества с "Роскосмосом" о выводе полезной нагрузки "Союзами" с космодрома.

- Президент Туркменистана подписал закон о неприкосновенности Гурбангулы Бердымухамедова. За экс-президентом закрепили статус национального лидера.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ефремов попросил заменить лишение свободы принудительными работами

Ефремов попросил заменить лишение свободы принудительными работами

Toyota отзовет в России 47 тысяч автомобилей

Toyota отзовет в России 47 тысяч автомобилей

Комфортная зимняя погода пришла в европейскую часть России

Комфортная зимняя погода пришла в европейскую часть России

Экс-прокурор Раменского приговорен к 15 годам колонии за коррупцию

На поддержку детей в РФ в 2023 году планируют выделить 2,5 трлн рублей

Почти половину безработных в РФ составляют женщины

Почти половину безработных в РФ составляют женщины

Песков сказал, что некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать

Песков сказал, что некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать
Дипломатическое противостояние

РФ решила понизить уровень дипотношений с Эстонией в качестве ответной меры

РФ решила понизить уровень дипотношений с Эстонией в качестве ответной меры

ФАС оштрафовала "еАптеку" за недостоверную рекламу

ФАС оштрафовала "еАптеку" за недостоверную рекламу

ФСБ предотвратила теракт в СКФО, готовившийся по заданию спецслужб Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });