Что произошло за день: понедельник, 23 января

Новая волна дипломатического противостояния, изменения в руководстве РАНХиГС и неприкосновенный Гурбангулы Бердымухамедов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- РФ решила понизить уровень дипотношений с Эстонией в качестве ответной меры. В Таллине заявили, что не отступают от принципа паритета и посол РФ должен будет покинуть Эстонию 7 февраля. Латвия решила из солидарности снизить уровень дипломатического представительства в РФ и отозвать посла.

- Некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать, заявил Дмитрий Песков. Призыв граждан на военную службу в рамках указа о частичной мобилизации прекращен, но другие положения документа продолжают действовать.

- Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний. Взносы за второй квартал 2022 года можно будет уплатить до 28 мая 2024 года некоторым предприятиям в здравоохранении, сферах науки, культуры, cпорта, производства пищевых продуктов и в других важных областях.

- Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС. И.о. руководителя академии назначен проректор учреждения Алексей Комиссаров.

- ФСБ предотвратила теракт в СКФО, готовившийся по заданию спецслужб Украины. Задержан гражданин РФ.

- Стартовый комплекс для "Союзов" на Куру могут перестроить под европейские ракеты, сообщил директор по космическим полетам Европейского космического агентства. В свою очередь гендиректор агентства предупредил, что Европа может остаться без ракеты-носителя из-за прекращенного сотрудничества с "Роскосмосом" о выводе полезной нагрузки "Союзами" с космодрома.

- Президент Туркменистана подписал закон о неприкосновенности Гурбангулы Бердымухамедова. За экс-президентом закрепили статус национального лидера.