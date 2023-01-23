Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлевает отсрочку по уплате страховых платежей для предприятий ряда видов деятельности, в том числе здравоохранения, культуры и туризма, уже воспользовавшихся отсрочкой ранее. Взносы за второй квартал 2022 года можно будет уплатить до 28 мая 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Для тех, кто уже воспользовался этой помощью государства, правительство продлевает действие такой отсрочки за второй квартал 2022 года для некоторых предприятий в здравоохранении, сферах науки, культуры, туризма, спорта, производства пищевых продуктов, текстиля и в других важных для граждан областях. Всего это коснется 70 видов деятельности. Если раньше такие организации должны были внести платежи до конца апреля текущего года, то теперь не позднее 28 мая 2024 года", - сказал он.

"Индивидуальные предприниматели, занятые в этих секторах экономики, получили отсрочку по взносам, начисленным за 2021 год, с части дохода, который превышает 300 тысяч рублей. Для них также перенесли платежи - на 1 мая следующего года", - отметил премьер.

Также, по его словам, до 28 мая 2024 года платить страховые взносы за третий квартал 2022 года должны будут компании по 30 направлениям деятельности, в том числе те, которые занимаются выпуском лекарств, работающие в сельском хозяйстве, в строительстве, в телекоммуникациях. "Это решение даст возможность бизнесу и дальше использовать высвободившиеся ресурсы на текущие расходы, прежде всего, зарплаты сотрудникам, развитие и модернизацию производства, перестройку логистики", - пояснил Мишустин.

Ранее, в декабре, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил сделать более мягким график погашения отсроченных в 2022 году страховых платежей: вместо предусмотренного ранее срока май-октябрь 2023 года оплатить равными долями в течение 12 месяцев, начиная с июня. "То есть погашение отсроченных платежей может быть осуществлено с июня 2023 года по май 2024 года", - пояснял он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В соответствии с опубликованным в понедельник постановлением, уплата сумм страховых взносов, по которым будет предоставлена рассрочка, будет осуществляться ежемесячно равными долями, при этом дата последнего платежа должна быть не позднее 28 мая 2024 года. Уплата сумм страховых взносов, исчисленных индивидуальными предпринимателями за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей, по которым предоставлена рассрочка, будет осуществляться также ежемесячно равными долями, но не позднее 1 мая 2024 года.

В результате отсрочки платежей в 2022 году в распоряжении бизнеса, по данным Минфина, осталось 772 млрд рублей. Наиболее востребованной мера оказалась у организаций сельского хозяйства, в строительстве, торговле, ряде отраслей промышленности. Наиболее активно мерой пользовались предприниматели Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Нижегородской области, Краснодарского и Красноярского краев, Республики Татарстан. Ранее оценивалось, что максимальный объем отсрочки во втором квартале может составить 1,1 трлн рублей, в третьем - 540 млрд рублей.