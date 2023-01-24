Живущим за границей российским школьникам упростят выдачу аттестатов

Это затронет учеников школ при посольствах, а также тех, кто учится дистанционно или находится на семейном обучени

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские школьники, которые учатся за границей и не могут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за организационных проблем, вызванных действиями недружественных государств, получат документы об образовании на основе промежуточной аттестации.

Об этом говорится в постановлении правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Порядок сдачи итоговых экзаменов изменен для учеников школ при российских посольствах, а также тех, кто учится дистанционно или находится на семейном обучении.

Ученики из Донецкой и Луганской народных республик, которые приехали в Россию в первой половине 2022 года и закончили 2021/2022 учебный год в российских школах, могут выбрать получение аттестатов об общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации или по результатам сдачи ГИА в 9-м классе и ЕГЭ - в выпускном.