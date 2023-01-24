Глава СПЧ пообещал добиваться создания госпиталя для бездомных

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ будет добиваться создания госпиталя для бездомных, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Он констатировал, что в настоящее время этот вопрос не продвигается и десятки тысяч людей не знают, куда обращаться.

"Неоднозначна история с поддержкой бездомных. Органы власти отчитались о грантовой поддержке социально ориентированных НКО. Те, кто занимается бездомными, действительно, получают гранты, и хорошо, что получают, но мы ставили вопрос создания госпиталя, и эта тема пока не движется", - сказал Фадеев на заседании СПЧ во вторник.

По его словам, в России в прошлые века были такие госпитали, но в настоящее время в стране их нет, "хронические больные и бездомные, десятки тысяч, им неуда обращаться".

"Эту тему не снимаем с повестки, будем добиваться создания таких госпиталей", - заявил глава Совета.