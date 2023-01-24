Слуцкий сообщил, что Россия договорилась о выплате Ираном долгов РФ за сельхозпродукцию

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В ходе визита делегации депутатов Госдумы в Иран достигнута договоренность о выплате долгов РФ за поставленную ранее сельхозпродукцию, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Многое сдвинулось с мертвой точки. Это выплата огромных долгов за нашу продукцию сельского хозяйства, которые с каждым месяцем увеличивались с иранской стороны", - сказал Слуцкий журналистам во вторник, комментируя итоги поездки.

Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным 22-23 января посетила Иран. Слуцкий входил в парламентскую делегацию.

В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам по итогам заседания росийско-иранской межправительственной комиссии, что РФ и Иран расширяют торговлю сельхозпродукцией и продовольствием, но есть проблема с оплатой. "У нас торговля расширилась значительно. Мы снимаем постоянно все барьеры, которые существуют. И в настоящее время вопрос только главный - это вопрос своевременной оплаты ", - сказал Новак.

По его данным, на долю сельхозпродукции приходится до 40% российского экспорта в Иран.

Как сообщалось, Россия экспортирует в Иран пшеницу, кукурузу, ячмень и другие зерновые культуры. В прошлом сельхозгоду (июль 2021 - июнь 2022 гг.) он вошел в топ-3 покупателей российской пшеницы. По данным аналитического центра АО "Русагротранс", экспорт пшеницы из РФ в Иран составил 6,15 млн тонн, доля российской пшеницы в импорте страны достигла 77%. В этом сельхозгоду закупки оцениваются в 4,5-5 млн тонн, что связано с более высоким собственным урожаем пшеницы.

В свою очередь Иран поставляет в РФ овощи и фрукты, рыбную и молочную продукцию. По данным ФГИС "Аргус-Фито" (Россельхознадзор), за 8 месяцев этого года он стал одним из крупнейших экспортеров в Россию белокочанной капусты (73 тыс. тонн), киви (55 тыс. тонн), перца (37 тыс. тонн), арбузов (36 тыс. тонн), салата айсберг (19 тыс. тонн), апельсинов (17 тыс. тонн), баклажанов (16 тыс. тонн), яблок (13 тыс. тонн) и другой продукции. Всего за 8 месяцев этого года Иран поставил в РФ 416 тыс. тонн плодоовощной продукции.