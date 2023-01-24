СПЧ создал рабочую группу Совета по вопросам спецоперации

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) утвердил решение о создании рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО).

Такое решение было принято в ходе голосования членов СПЧ на заседании Совета во вторник. Члены СПЧ проголосовали за ее создание единогласно.

Руководителем группы избрана член СПЧ Юлия Белехова.

Как сообщил председатель Совета Валерий Фадеев, в состав рабочей группы до ее официального утверждения вошли члены СПЧ Марина Ахмедова, Ирина Боровова, Ольга Демичева, Ирина Киркора, Александр Коц, Елена Шишкина.