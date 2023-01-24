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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Почти 100 тыс. материалов о наркотиках заблокировали или удалили из рунета в 2022 г.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - За прошлый год Роскомнадзор (РКН) совместно с профильными ведомствами заблокировал либо удалил 98 тысяч материалов, сайтов или их отдельных страниц с информацией о распространении наркотиков, говорится в сообщении службы.

РКН с 2019 года самостоятельно отслеживает материалы о наркотиках, и за три года было пресечено 580 тыс. нарушений: 237 тыс. из них нашла служба мониторинга РКН, остальные 343 тыс. материалов прислали граждане, отмечается в сообщении.

После выявления запрещенной в РФ информации РКН обращается к администрациям социальных сетей и интернет-площадок для её оперативного удаления без внесения в соответствующий реестр. В РКН уточнили, что за 2022 год таким образом из интернета исчезли 15 тыс. ссылок на наркотический контент.

В РКН напомнили, что за неудаление информации о распространении наркотиков по требованию службы владелец сайта и провайдер хостинга привлекаются к административной ответственности по статье 13.41 КоАП РФ, в соответствии с которой штраф за первое нарушение составляет от 3 млн до 8 млн руб., за повторное - от 1/10 до 1/5 годового оборота компании.

Роскомнадзор
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