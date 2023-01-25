Кабмин РФ поддержал введение уголовного наказания за передачу телефонов в тюрьмы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект о введении уголовного наказания за передачу мобильных телефонов в тюрьмы и колонии, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Правительство РФ официально поддержало мою инициативу о введении уголовной ответственности за передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы. Соответствующий отзыв на законопроект поступил в Госдуму", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в среду.

Ранее эту инициативу также поддержал Верховный суд.

По данным Хинштейна, ежегодно из тюрем и колоний изымаются десятки тысяч сотовых телефонов (в 2021 году - 48,2 тыс. ед.). "Для их нелегальной доставки используют самые изощренные способы - вплоть до беспилотников", - отметил депутат.

Уголовная ответственность предполагается за повторную передачу средств мобильной связи и коммуникации в учреждения уголовно-исполнительной системы (если лицо ранее привлекалось за это к административной ответственности). Кроме того, предлагается усилить существующую административную ответственность.