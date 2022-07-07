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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Повторную передачу телефонов в тюрьмы предложили сделать уголовно наказуемой

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Госдуме РФ предложили ввести уголовную ответственность за повторную передачу телефонов в учреждения уголовно-исполнительной системы.

"Мы предлагаем установить уголовную ответственность за повторную передачу или попытку (передачи) средств связи и коммуникации в учреждения уголовно-исполнительной системы. На сегодняшний день единственная ответственность, которая существует, - это административная", - сказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн журналистам в рамках пресс-конференции.

По словам Хинштейна, уголовная ответственность будет вводиться для тех, "кто в течение года будет задержан повторно - два и более раз". Он пояснил, что попытки передачи телефона могут быть "как в очной форме в ходе свиданий, так и путем переброса, так и путем использования дронов".

Хинштейн отметил, что так называемые мошеннические колл-центры "до недавнего времени массово" располагались на территории колоний и следственных изоляторов, а не только за рубежом.

Госдума
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