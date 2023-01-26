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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Патрушев проведет в Санкт-Петербурге совещание по вопросам кадров для ВМФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в четверг проведет в Санкт-Петербурге совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Как отмечается в сообщении, на совещании будут обсуждены вопросы подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота.

"Кроме того, Николай Патрушев примет участие в открытии новых учебно-научных лабораторий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и проведет ряд рабочих встреч", - информирует пресс-служба.

Санкт-Петербург Николай Патрушев
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