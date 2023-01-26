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Володин попросил разобраться с 95 "замершими" в Думе правительственными законопроектами

Володин попросил разобраться с 95 "замершими" в Думе правительственными законопроектами
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил правительство разобраться с 95 законопроектами, которые правительство внесло в парламент и по которым "больше года не было никакого движения". Он сказал это на встрече с вице-премьером Дмитрием Григоренко, как сообщает сайт Думы.

По его словам, в палате находится на рассмотрении 269 законопроектов, внесенных кабинетом министров, и "из правительственных законопроектов по 95 инициативам более года не было никакого движения". Он добавил, что во многих случаях проблема возникла из-за сложностей межведомственного согласования.

"За последние годы нам с правительством удалось выйти на эффективные форматы взаимодействия, министры более ответственно подходят к обсуждению законодательных инициатив. Это, безусловно, положительно сказывается на качестве принимаемых решений", - отметил спикер.

Он считает, что взаимодействие палаты с правительством стало более конструктивным, "правительство стало лучше слышать депутатов".

Володин назвал правительство ключевым партнером парламента в вопросах законотворчества. По его словам, за период работы Думы VIII созыва (избрана в сентябре 2021 года) правительство внесло 33,2% от всех инициатив (483 из 1456), а из принятых в 2022 году 653 законов - 60% были инициированы правительством.

Госдума правительство Вячеслав Володин Дмитрий Григоренко
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