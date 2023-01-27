Песков предупредил о последствиях новых санкций против РФ со стороны Японии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Новые антироссийские санкции со стороны Японии будут иметь последствия для двусторонних отношений, но сами эти рестрикции для России не страшны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций, включаются элементы компенсаторики и для экономики, и для социальных аспектов. Поэтому нового ничего страшного эти решения нам не несут", - сказал он журналистам в пятницу.

Песков заметил, что "последствия для двусторонних отношений, которые и так пребывают весьма в печальном состоянии, к сожалению, неизбежны от подобных решений".

Говоря о выработке ответных шагов, представитель Кремля отметил, что в этом вопросе Москва будет руководствоваться, прежде всего, собственными интересами.

Ранее японский МИД сообщил, что Япония расширила санкционный список российских физлиц и компаний в связи с ситуацией на Украине.

"Учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины (...) чтобы внести свой вклад в (...) международные усилия по обеспечению мира (...) кабинет министров одобрил такие меры, как замораживание активов в отношении должностных лиц Российской Федерации", - говорилось в сообщении.

Новые санкции коснутся 22 физлиц из РФ, в том числе, первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, министра юстиции Константина Чуйченко, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, замминистра обороны Михаила Мизинцева. Под санкции также попали философ Александр Дугин, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич, гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин и другие.

Список компаний, чьи активы будут заморожены, пополнили корпорация "Иркут", машиностроительный завод "Авангард" и ПАО "Камаз".

Кроме того, Токио ввел запрет на экспорт товаров общего назначения и товаров, связанных с укреплением военного потенциала, в отношении 49 российских компаний. Среди них - центр судоремонта "Звездочка", Московский авиационный институт, Тульский оружейный завод, Московский институт теплотехники, НИЦ "Институт им. Н. Е. Жуковского", Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, Центральный аэрогидродинамический институт, предприятие "Авиаагрегат" и другие.

Отдельные санкции затронут 14 физлиц из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, включая главу военно-гражданской администрации (ВГА) Каховки Павла Филипчука, заместителя главы администрации Херсонской области по имущественным, торговым отношениям и промышленной политике Игоря Семенчева, главу компании "МАКО Холдинг" Александра Януковича, возглавляющего "Газ-Альянс" Сергея Курченко и других.