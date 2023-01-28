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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Минздрав РФ заметил тенденцию к снижению распространения курения в стране

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В России распространенность курения среди граждан с 2009 года сократилась с 69% до 21%, сообщили в Минздраве РФ со ссылкой на статистические данные.

В ведомстве напомнили о реализуемой политике, направленной на снижение распространенности курения (в том числе и электронных сигарет).

"Результаты реализации мер видны в данных статистики: по данным Росстата и GATS (глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака) в 2009 году распространенность курения среди мужчин и женщин составляла 69%. К настоящему времени - около 21%. И эти данные - официальные", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава России.

Отмечается, что GATS - это репрезентативный опрос домохозяйств, в котором опрашиваются лица от 15 лет и старше. Его результаты содержат информацию об основных характеристиках опрошенных, уровнях потребления табака (курительного и других форм), отказе от курения, пассивном курении, экономических аспектах, роли СМИ, а также знаниях, отношении и восприятии различных аспектов, связанных с потреблением табака.

Минздрав
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